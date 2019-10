CarGo: Podneta krivična prijava zbog ugrožavanja sigurnosti i bezbednosti članova udruženja …

Predsednik Udruženja CarGo Aleksandar Vučić kazao je danas da je to udruženje podnelo, kako je naveo, „prvu u nizu krivičnih prijava“ protiv odgovornog zastupnika Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograd Vlade Bulatovića zbog ugrožavanje sigurnosti i bezbednosti članova udruženja gradjana CarGo, kao i ljudi zaposlenih u kompaniji CarGo technologies.

Vučić je na konferenciji za novinare ispred Višeg suda u Beogradu naveo da je Strukovno udruženja taksi preduzetnika Beograd iznelo tu pretnju da će CarGo „zaustaviti angažovanje kineskih sudija koji na taj način rešavaju bilo kakve probleme u svojoj državi“ i da se zbog toga podnosi krivična prijava protiv Bulatovića.

„Taksi udruženja, koja su se toliko osilila jer su videla da pišu i zakone sa ministarstvima, su se osilili i pomislili su da mogu i da kontrolišu i koordiniraju akcije policije“, ocenio je Vučić.

On je dodao da „koordinisana akcija policije“ od pre dve noći gde je, kako je istakao, „bilo angažovano preko osam interventnih jedinica kao i kordon od 200 policijaca za razbijanje demonstracija, gde su došli svi načelnici policijskih uprava u civilu“, i te kako je organizovano zbog pretnje i ucene od strane „taksi kartela“.

On je podsetio da je te noći osmoro članova udruženja privedeno, a da je sedmoro članova pušteno na slobodu dok je jedan zadržan „cele noći bio u pritvoru“.

Vučić je kazao da je osumnjičenom sutradan, nakon 12 sati kada je izveden pred javnog tužioca, nudjeno da prizna krivično delo koje, kako je naglasio, „nije učinio“.

„Ono što stoji iza ovog nudjenja priznanja jeste da, ukoliko osumnjičeni prizna krivično delo koje nije počinio, imaju osnov da kažu da su svi koji su učestvovali bili učesnici u ovom krivičnom delu kog nema“, ocenio je Vučić.

Vučić je kazao da će to udruženje nastaviti sa radom kao i do sada i naglasio da udruženje „radi u skladu sa svim zakonima Srbije, kao i do sada“ i dodao da „neće izbegavati zakon“ i da će „uvek biti okrenuti ka Ustavu“.

„Nećemo se bojati i ne bojimo se, samo smo još više ubedjeni da radimo pravu stvar, jer 750.000 gradjana stoji iza nas i dali su nam poverenje i rekli su da radimo ispravne stvari, isnpekcije rade svoj posao i mi od toga ne bežimo. Inspekcije su dolatile kod nas i odlazile, nije dokazano da radimo u suprotnosti sa zakonom“, ocenio je on.

Udruženje CarGo saopštilo je u ponedeljak uveče da je „više od 100 članova udruženja gradjana CarGo u akciji nenasilnog otpora tokom nelegalnog pokušaja oduzimanja automobila jednog od članova udruženja, selo je na pod i okružilo vozilo Parking servisa“.

Dodali su da se na toj lokaciji nalazilo više od 20 policijskih jedinica koje su blokirale Bulevar Mihajla Pupina, celom dužinom od ulaska u poslovni centar „Ušće“ pa do raskrsnice sa Bulevarom umetnosti.

