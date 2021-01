Čeka nas poskupljenje stanova?

Kakve cene nekretnina nas očekuju u narednom periodu?

Građevinski materijal koji u sebi sadrži čelik poskupeo je u januaru i do 40 odsto. I mnogi drugi proizvođači, uglavnom termoizolacionih proizvoda, najavili su više cene, saznaju „Novosti“.

Kako navode poznavaoci građevinskog i tržišta nekretnina, ovo bi moglo da utiče na poskupljenje stanova, čak i značajnije.

„Cena gvožđa je skočila od 30 do 40 odsto, tako da su u različitim procentima poskupeli svi proizvodi od čelika. Na primer, armaturna mreža se u novembru prodavala od 520 do 530 evra po toni u dinarskoj protivvrednosti, a u januaru od 700 do 720 evra. Povećane su i cene čeličnih limova, kutija…“, kaže Tanja Aprcović iz jednog poznatog stovarišta.

Mnogi proizvođači, kako navodi, najavili su poskupljenja. Uglavnom su to oni koji prave termoizolacione proizvode, poput stiropora, stirodura, kamene vune i sličnih. Prema njenim rečima, prodaja građevinskog materijala na njihovom stovarištu prošle godine je bila najbolja za poslednju deceniju i po.

Kaća Lazarević, vlasnica jedne beogradske agencije za nekretnine, smatra da je građevinski materijal poskupeo zato što se mnogo više gradi i ističe da to svakako može da podigne cenu stanova koji se sada prave.

„Potražnja za stanovima je ogromna, a to znači da ima prostora za poskupljenje. Sada imamo manjak stanova na tržištu, a razlog je što se cela Srbija preselila u Beograd, Novi Sad i Niš“, objašnjava Lazarevićeva za „Novosti“.

Najvažniji faktor koji utiče na formiranje cene je, kako navodi, gradsko građevinsko zemljište koje je kod nas izuzetno skupo za razliku od država u regionu, a zatim građevinski materijal i tržište.

Goran Rodić, iz Građevinske komore Srbije, sličnog je mišljenja i ističe da konačnu reč ima tržište.

„Koliko će poskupljenje repromaterijala da učestvuje u konačnoj ceni stana, zavisi od tržišta. Ako je veća potražnja i ima prostora, sigurno će se povećati i obrnuto“, kaže Rodić za taj list.

Procenjujući samo u odnosu na građevinski materijal, on smatra da bi gvožđe, koje u ceni kvadrata učestvuje sa 30 do 40 odsto, moglo vrlo malo da utiče na poskupljenje stanova koji se sada grade.

„Ali, ako skoče cene i izolacionih i drugih materijala, a to obično ide lančano, onda bi to poskupljenje moglo da bude značajnije“, objašnjava Rodić.

Uprkos pandemiji tržište stabilno

Pandemija nije znatno uticala na tržište nekretnina u Srbiji. Tokom marta i aprila prošle godine, za vreme vanrednog stanja, zabeležen je pad u kupovini stanova zbog fizičkih ograničenja, ali je prodaja od maja nastavila da raste. Cene u novogradnji su lane i sada više nego 2019. godine.

(Novosti)

