Čelnici Zemuna obišli radnike na rekonstrukciji tvrđave

BEOGRAD – Predsednik opštine Zemun Dejan Matić i sekretar Skupštine opštine Marko Janković obišli su danas radnike koji su angažovani na rekonstrukciji i restauraciji bedema zemunske tvrđave na Gardošu, koja datira s kraja 14. veka.

Matić je radnicima priredio predah uz hladnu vodu i sokove i napomenuo da će njihov trud građani znati da cene, a da su radovi u skladu sa opredeljenjem opštine Zemun da se najvažnije turističke tačke obnove kako bi u najboljem svetlu predstavile potencijale Zemuna.

Matić je obišao radove koji se odnose na obnovu porušenih kula sa pripadajućom terasom bedema (citadelom) i potpornim zidovima. Radovi, inače, teku po planu i na rekonstrukciji i restauraciji stepeništa koje se prostire od Lagumske ulice do Gardoške terase, koje su deo istorijske celine Staro jezgro Zemuna.

Jedan krak stepeništa pruža se od Milenijumske kule do Ulice Visoke, drugi od Ulice Visoke do Ulice Stare, a treći od Ulice Stare do Ulice Gardoške.

Rekonstrukciju stepeništa koje vode ka Gardošu finansira opština Zemun sa 15 miliona dinara, a na osnovu inicijative građana kroz projekat „Da se radi i gradi po tvom“.

Idejni projekat za restauraciju bedema zemunske tvrđave izradio je Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, a vrednost radova iznosi 34 miliona dinara.

(Tanjug)