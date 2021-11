Cena prešla 55 dinara: Zašto je hleb sve skuplji

Osnovna vrsta belog hleba, koji je poznat pod imenom „sava“, u trgovinskim lancima širom Srbije poskupela je pet dinara za poslednjih mesec dana. Sada uglavnom košta od 44 do 49 dinara.

I u većini zanatskih pekara su isto toliko podigli cenu, pa sada za ovu veknu od pola kilograma treba izdvojiti od 45 do 55 dinara. Zbog poskupljenja troškova proizvodnje, do kraja godine se može očekivati da će hleb poskupeti još nekoliko procenata.

U Uniji pekara Srbije kažu da razgovaraju sa Ministarstvom trgovine kako bi se sačuvala cena hleba. Smatraju da je prekomeran izvoz pšenice doprineo da ona nerealno poskupi na našem tržištu, što je onda dovelo do poskupljenja cene brašna.

„Predložili smo da robne rezerve intervenišu da bi se stabilizovala situacija“, navodi Zoran Pralica, predsednik tog udruženja, prenose Novosti.

„Drugi predlog je da se uvede taksa na izvoz pšenice do sledeće žetve, kao što je uradila Rusija. Time bi se ograničio izvoz. Ta rešenja bi normalizovala cenu pšenice i pala bi na realnu, od 23 do 25 dinara.“

Kako objašnjava Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije cena pšenice nema veze sa izvozom, jer je to berzanska roba.

„Ove godine je rod viši nego lane“, kaže Bogunović.

„Mora da se izvozi, a ako je van jeftinije proizvođači mogu da je uvezu. Ukoliko zapreti manjak, država će intervenisati, sve se to prati kako treba.“

On objašnjava da su poskupeli žito, brašno, struja, transportni troškovi, tako da mora i hleb. Pšenica je prošle godine, kako navodi, bila 17 do 18, a sada je 27 do 28 dinara po kilogramu, a to je glavna sirovina. Struja je sa 47 do 50 evra po megavat času poskupela na 120 evra u proseku.

Prema rečima Bratislava Vukadinovića iz Unije pekara Niša, cena osnovne vrste hleba je u pojedinim pekarama u tom gradu otišla na 50 dinara.

Uredba ograničavala na 46 dinara

Do februara 2019. godine, do kada je na snazi bila Uredba Vlade o obaveznoj proizvodnji i ograničenoj ceni hleba težine 500 grama, od brašna tipa 500, bilo je propisano da ova vekna može maksimalno da se prodaje za 46 dinara. Inače, prosečna potrošnja hleba i peciva po članu domaćinstva u Srbiji, godišnje iznosi oko 70 kilograma.

