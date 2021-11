Četiri srpska naučnika dobila nagradu International Medis Awards

Dobitnici nagrada osmog konkursa „International Medis Awards“ za izuzetna dostignuća u oblasti medicine i farmacije su i srpski naučnici Aleksandra Tomić Pešić za oblast neurologije, Marija Vukoja za intenzivnu medicinu i anesteziologiju, Gorica Ristić za reumatologiju i Marin Jukić za farmaciju, objavljeno je danas.

Imena nagradjenih su saopštena u Ljubljani, u hibridnom formatu, a dobitnicima iz Srbije nagrade je u Beogradu uručio član konkursne komisije u oblasti neurologije, direktor Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Dragoslav Sokić.

Sokić je naglasio da su srpski naučnici izabrani medju 229 istraživača iz osam evropskih država, a u finale je ušlo 19 najboljih radova objavljenih u prestižnim medicinskim časopisima.

Radovi su, kako je naveo, svojim zapaženim naučnim nivoom privukli pažnju komisije na čelu sa Borutom Štrukeljom, profesorom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Nagradjeni naučnici, prema rečima Sokića, iskazali su inovativnost i korišćenje naprednih tehnologija u istraživačkom postupku, a pre svega naučni i klinički značaj dobijenih zaključaka.

Precizirano je da je Aleksandra Tomić Pešić u neurologiji istraživala promene strukture mozga kod fokalne distonije.

„Tema mog rada je ispitivanje patofiziologije distonije. Želimo da bolje razumemo fascinantnu i još uvek nedovoljno jasnu pojavu zvanu distonija, koja je specifična za zadatak. To je selektivno oštećenje fine kontrole naučenih i ciljano usmerenih motornih radnji“, kazala je Tomić Pešić.

Marija Vukoja bavila se kontrolnom listom za rano prepoznavanje i lečenje akutne bolesti povrede, odnosno poboljšanje kvaliteta terapija u jedinicama intenzivne nege.

„Cilj nam je bio da svaki kritični pacijent, bez obzira u koju je bolnicu širom sveta primljen, dobije najbolju dostupnu terapiju zasnovanu na dokazima. Studija je sprovedena u 34 jedinice intenzivne nege u 15 zemalja na pet kontinenata i tokom četiri godine obuhvatila je više od 4.000 pacijenata“, rekla je ona.

Vukoja je objasnila da se nakon objavljivanje studije nije stalo, već se organizuju seminari, radionice i predavanja, a stvara se i grupa lekara koji će da nastave taj rad, kako bi se povećao kvalitet nege i smanjila smrtnost pacijenata.

Dobitnica nagrade u oblasti reumatologije Gorica Ristić nagradjena je za rad čija je tema uticaj aktivnosti bolesti na poremećeni metabolizam glukoze kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom.

„Ispitivali smo koji sve parametri utiču na brzu arterosklerozu i primetili da postoji veliki kardiovaskularni rizik kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom. Pacijenti mnogo više umiru zbog infarkta miokarda i kardiovaskularnih bolesti. Poslednji korak o čemu govori ovaj rad je insulinska rezistencija. Iznenadjujuće u reumatologiji je da je kriva rizika kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom identična kao i kod pacijenata sa diabetes melitusom“, navela je Ristić.

Marin Jukić se u farmaciji bavio procenom rezultata aktivnosti haplotipa CYP2D6, što je jedan od najvažnijih enzima uključenih u metabolizam lekova.

„Istraživanjem sam želeo da objasnim šta kom pacijentu treba u odnosu na to koliko brzo metaboliše lek. Ako brzo metaboliše, lek ne razvija željeno dejstvo. Ukoliko sporo metabioliše, dolazi do nagomilavanja leka u organizmu. Da bi se odredila savršena doza za svakog pacijenta, potrebno je da se odredi genotip, što se radi PCR testom“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, cilj je da ono što je utvrdjeno ustraživanjm kasnije postane deo kliničkih smernica, odnosno kliničke prakse.

Od 2014. godine, kada je prvi put raspisan Konkurs za vrhunska istraživačka dostignuća u oblasti medicine i farmacije „International Medis Awards for Medical Research“, nagradjeno je 14 srpskih naučnika.

(Beta)

