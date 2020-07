Četvrti dan: Protest obeležili napadi na policiju, letele baklje i kamenice, bačen suzavac (video)

U Beogradu su demonstranti, uprkos donetoj meri o zabrani okupljanja više od 10 ljudi na javnim mestima, ipak odlučili da izađu na ulice i održe protest ispred Skupštine Srbije. Protest je održan i u drugim gradovima.

Građani su se okupili ispred Narodne skupštine i u Pionirskom parku. Veći deo protesta bio je miran, ali su uveče počeli incidenti, od toga da je jedan demonstrant ubo drugog nožem, do gađanja kamenicama, bakljama i pokušaja upada u Skupštinu. Policija je dugo bila uzdržana, ali je u kasnim večernjim satima počela da interveniše, upotrebila je suzavac i privela više osoba.

Podsetimo, protesti su započeti u utorak kao reakcija na najavljeno uvođenje policijskog časa, ali su iste večeri prerasle u pokušaj upada u Skupštinu, bacanje suzavca, kamenica, hapšenja, policijske akcije za razbijanje demonstracija.

Lomili kamere ispred Skupštine, nacistički pozdrav Zig hajl

Četvrto veče protesta protiče uz sukobe radikalnih demonstranata sa policijom, a nekoliko izgrednika sa fantomkama polomilo je nadzorne kamere ispred Skupštine, a jedan od njih snimljen je kako podiže ruku u nacistički pozdrav.

Nakon što je primetio da je u centru pažnje, momak je u više navrata ponosno podigao ruku u nacistički pozdrav „Zig hajl“, koji je poznat iz vremena nacističke Nemačke.

Ovaj snimak izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

