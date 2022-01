Članovi ULUS-a negirali da su ometali skupštinu tog udruženja

Grupa članova Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) demantovala je danas tvrdnje da je deo članstva onemogućen da glasa na skupštini zbog „nezadovoljne grupe“ i navela da saopštenje ULUS-a sadrži i niz drugih netačnosti.

Ti članovi smatraju da zbog niza prekršaja Statuta ULUS-a odluke skupštine moraju biti odbačene a organizatori da snose odgovornost za kršenje odredbi Statuta, uvrede i širenje neistina, kao i za dovodjenje članstva u zabludu da je sve radjeno po protokolu i zakonu.

„Skupština je sazvana u četvrtom pokušaju da se obezbedi kvorum i sačuva to staro udruženje od pretećeg raspuštanja. Pretnja je postala realna, budući da Skupština Udruženja nije održana dve godine, a morala je da se održi najdalje do 29. decembra. Za taj dan je i sazvana. To je bio bukvalno poslednji trenutak, jer bi se, u suprotnom, stvorili zakonski uslovi za raspuštanje Udruženja“, navodi se u odgovoru grupe članova na saopštenje ULUS-a.

U saopštenju se podseća da je, kako bi se obezbedio kvorum, u poslednji čas odlučeno da sednica skupštine bude održana online, na zoom platformi, ali i u galeriji ULUS u Knez Mihajlovoj.

Dodaje se da su tehnički uslovi za učešće u Skupštini u Galeriji bili loši, da je radno predsedništvo bilo na zoom-u, slika se na ekranu gasila, ekran je menjan, zvučnici preslabi, a mikrofon je bio upotrebljiv samo kao komunikacija sa prisutnima na zoom platformi, a praktično neupotrebljiv i nečujan za prisutne u Galeriji.

„Dobar deo učesnika u Galeriji, a i na zoom-u, tražio je prekid sednice nakon što se ustanovi kvorum, čime bi se ispunili zakonski uslovi za opstanak Udruženja. Cilj predloga je da se o tačkama dnevnog reda razgovara kasnije, u boljim uslovima, kako bi se rasprava o nizu otvorenih pitanja u tom udruženju obavila na valjan i transparentan način. To, medjutim, oni koji su tako predlagali nisu imali priliku da formulišu. Članovima iz Galerije je na takve predloge mikrofon jednostavno isključivan. Tvrdnja da je ‘odredjeni broj članova… odlučio da dolaskom u Galeriju ometa rad sednice zbog neslaganja sa radom online’ u saopštenju ULUS-a predstavlja apsurdnu zamenu teza“, smatraju ti članovi.

Oni su dodali da je neistinit i navod iz saštenja da je zbog sukoba dve grupe članova u Galeriji intervenisala i policija.

„Policiju su pozvali upravo članovi prisutni u Galeriji, kako bi prijavili visokotehnološki kriminal, jer su bili šokirani kada su shvatili da je Predsedavajuća Skupštine na zoom platformi, svesna tehničkih problema u Galeriji i usmenih i pismenih zahteva članova za obustavljanjem sednice, igrorisala te činjenice i nastavila sa vodjenjem Skupštine“, navodi se.

Grupa članova ULUS-a je prihvatila tvrdnju da je nezadovoljstvo radom skupštine dovelo do verbalnog sukoba ali je negirala da je bilo nasilja i vandalski nastrojenih pojedinica, kao i da je policija posredovala i naložila udaljavanje vinovnicima nasilja.

„Nasilja i udaljavanja nije bilo, što se može proveriti i u zapisniku policije te večeri. Došavši na poziv revoltiranih članova u Galeriji, policija je zaključila da nema potrebe za njenom intrevencijom, jer se time bave druge službe, i otišla“, naveli su oni i požalili se i na druge nedostatke, kao što su spisak aktivnih članova, tačan broj verifikovanih, izostanak izbora radnog predsedništva, verifikacione komisije, zapisničara i drugih stvari neophodnih po statusu ULUS-a pre početka svake sednice.

„Već dve godine ULUS potresa nezadovoljstvo zbog ozbiljne sumnje dobrog dela članstva da rukovodstvo posluje netransparentno, da se ne poštuju propisi i procedure. Pod sumnjom je i jedan finansijski izveštaj koji je u najmanju ruku netačan… Postoji i osnovana sumnja da jedna članica Upravnog odbora nema adekvatnu umetničku biografiju koja bi joj omogućila status slobodnog umetnika, a kamoli mesto u Upravi udruženja, mesto koje zahteva umetnika sa značajnom umetničkom aktivnošću“, dodaje se u saopštenju i podseća da članovima nije pruženo ni adekvatno objašnjenje za požar u Paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ na Kalemegdanu.

Imena potpisnika demantija, članova ULUS-a, poznata su redakciji.

(Beta)

