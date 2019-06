CNN: Srpski 'mi tu' trenutak u borbi za pravdu Marije Lukić

O slučaju Marije Lukić, koji je u žiži srpske javnosti već neko vreme, danas je pisala i američka mreža CNN.

CNN je ovaj slučaj nazvao „srpskim“ delom ‘mi tu’ (#metoo) pokreta u kom se Marija Lukić sama bori za pravdu. Ona je optužila predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutku za seksualno uznemiravanje.

Ona je za CNN rekla da će u ovom procesu istrajati do kraja, a ako pravdu ne bude dobila u Srbiji, ići će do Suda za ljudska prava u Strazburu, makar i peške.

U tekstu se navodi šta je sve preživela, kako je počelo, ali i dokle se stiglo sa ovim slučajem.

Kad je Marija Lukić prvi put srela svog bivšeg šefa on je, prema njenim rečima, zaključao vrata kancelarije, pipkao je i silom poljubio u usne, navodi se u tekstu američke mreže.

Bilo je to u junu 2015. godine, navodi CNN, dodajući da je ova udata žena, majka dvoje dece, tada došla na razgovor za posao sa „moćnim šefom opštine Brus“, nadajući se da će je njeno obrazovanje i radno iskustvo zaposliti.

„Bila sam besna i rekla sam mu da neću spavati s njim da bih dobila posao. Zamolila sam ga da otključa vrata kako bih mogla da izadjem. Rekla sam mu – zaboravite, ne treba mi ovaj posao, ne treba mi ništa“, izjavila je Marija Lukić za CNN i dodala da je to bio početak dvogodišnjeg seksualnog uznemiravanja.

Tokom tog perioda Milutin Jeličić je poslao 15.000 Votsap, Viber i sms poruka, navodi se u tekstu. CNN je imao uvid u neke poruke koje su u tekstu i citirane.

„Rekao je potpuno eksplicitno – ako želiš bolji posao, ako želiš unapredjenje, jedini način da to dobiješ je da imaš seks sa mnom, jer ne mogu da ti verujem ako me ne voliš. To je jedini način, tako ja radim sa svojim zaposlenima“, rekla je Lukić i dodala da je kasnije dobila ponudu od njega da radi kao sekretarica uz uveravanje.

Na jednom ozbiljnom i profesionalnom sastanku rekao joj je da ne želi ništa više od motivisanog i pametnog radnika, a da je pristala s obzirom na to da nije imala posao.

Lukićeva je izjavila da je jedno vreme Jeličić prestao da šalje poruke i izvinio se, ali da je ubrzo ponovo počeo da je primorava da spavaju.

Jeličić, koji je u srpskim medijima negirao optižbe Lukićeve, nije odgovarao na pozive CNN-a.

CNN piše da je ovaj slučaj uzdrmao konzervativno društvo u Srbiji, gde je zakon o inkriminaciji seksualnog uznemiravanja uveden tek 2017. godine.

To je, takodje, osvetlilo nesrazmernu moć koju imaju lokalni zvaničnici koji drže ključeve onoga što je često jedini izvor zapošljavanja u malim i siromašnim zajednicama kao što su Brus – poslovi u javnim službama, navodi se u tekstu.

(Beta)