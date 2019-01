Crveni krst poziva gradjane da dobrovoljno daju krv i upozorava na smanjene zalihe

Crveni krst Srbije pozvao je danas gradjane od 18 do 65 godina da daju krv, upozoravajući da su rezerve krvi smanjene.

U saopštenju je navedeno da zaposleni u Crvenom krstu dva puta godišnje, povodom zimske i letnje kampanje davanja krvi organizovano daju krv, priključujući se na taj način populaciji od tri odsto gradjana koji redovno daju krv.

Oni su podsetili na apel Institut za transfuziju krvi Srbije da su rezerve krvi smanjene, a da posebno nedostaju krv A grupe i O+ grupe.

Gradjani mogu da daju krv svakog radnog dana u Institutu, u ulici Svetog Save 39 od 7 do 19 sati, u Urgentnom centru od 9 do 16, kao i pri akcijama dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta širom Srbije.

Narednih dana krv mogu dati gradjaniBeograda i to 11. januara na Novom Beogradu u transfuziomobilu kod Immo Outlet centra od 11 do 16 časova, Gornjeg Milanovca, u Kulturnom centru od 10 do 16 časova istog dana kao i u Loznici, u Vukovom Domu od 10 do 16 časova, i Ćuprije, u Crvenom krstu od 9 do 14 časova.

Gradjani Beograda će u subotu, 12. janura moći da daju krv u Rakovici, u transfuziomobilu kod Hrama Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 15 časova.

Iduće nedelje, u ponedeljak 14. januara volonteri Crvenog krsta Smederevo očekuju gradjane u Kulturnom centru od 10 do 16 časova, a volonteri Crvenog krsta Požarevac svoje sugradjane u samom Crvenom krstu gde će krv moći da daju u periodu od 9 do 15 časova, ali i na mnogim drugim mestima širom Srbije.

Iz Cvenog krsta Srbije najavljuju da će njihovi zaposleni u petak, 11. januara dati krv.

(Beta)