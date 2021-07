Crveni meteo alarm na snazi do 4. avgusta: RHMZ upozorava na veoma visoke temperature

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje na visoke temperature u Srbiji, koje važi do 4. avgusta.

Do kraja sedmice zadržaće se veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 stepeni Celzijusa na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju na jugoistoku dostizaće lokalno i do 42 stepena, upozorio je RHMZ.

(Tanjug)

