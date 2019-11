Ćulibrk za Betu: Izdavač neće vršiti pritisak, Špringer stao iza svake naše reči u tekstu

Glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk izjavio je da danas da ne očekuje da će izdavač tog nedeljnika „Ringier Aksel Špringer“ vršiti bilo kakve pritiske na uredjivačku politiku magazina nakon odluke da naredni brojevi nemaju fotografiju na naslovnoj starni.

„Apsolutno ne očekujem pritiske. Izdavač je stao iz svake naše reči u tesktu, u njemu ništa nije sporno i broj ostaje isti“, kazao je Ćulibrk za agenciju Beta.

Ćulibrk je istakao da je do odluka o naslovnim stranama narednih brojeva došlo zbog skretanja pažnje „sa suštine na formu“.

„Dva dana se priča kako smo fotografijom nanišanili predsednika (Srbije Aleksandra Vučića), a to nikome nije namera. Ne želimo da se priča sveda na to, već da se priča o tome kako ova vlast dozvoljava da se uništavaju državne firme, na račun privatnih firmi bliskih vlasti“, rekao je on.

On je dodao da će NIN nastaviti da se bavi temama kojima se bavio i do sada i u buduće ukazivati na neregularnosti.

Kompanija Ringijer Aksel Špringer Srbija saopštila je ranije danas da se novi broj tog nedeljnika pojavio bez sporne naslovne fotografije jer smatra da je naslovnica koja je prethodno bila najavljena neprimerena u zemlji u kojoj je ubijen premijer.

Ćulibrk je izjavio je za Insajder da taj nedeljnik ni u narednim brojevima neće imati fotografije na naslovnim stranama, „kako se neko ne bi slučajno kačio za slike i da se ne bi pričalo samo o slikama“.

(Beta)