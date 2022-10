Danas: Advokatska komora pokrenula disciplinski postupak protiv Vladimira Djukanovića

Disciplinska tužiteljka Advokatske komore Beograda (AKB) podigla je disciplinsku optužnicu protiv advokata i predsednika skupštinskog Odbora za pravosuđe Vladimira Đukanovića, saznaje Danas.

Optužnica protiv Đukanovića je podneta zbog intervjua koji je u oktobru prošle godine vodio sa svojim klijentom, vlasnikom plantaže „Jovanjica“ Predragom Koluvijom, objavio je Danas na svom sajtu.

Kako se navodi, Đukanović je 1. oktobra prošle godine “sa umišljajem, svestan da je delo zabranjeno” na portalu Objektiv.rs u emisiji “Ozbiljno sa Đukom” kao branilac Koluvije u postupcima „Jovanjica 1“ i „Jovanjica 2″, istovremeno u ulozi novinara, intervjuisao svog branjenika.

Đukanović, dodaje se u optužnici, tom prilikom je koristio informacije do kojih je došao kao Koluvijin branilac, te prihvatao sve njegove tvrdnje da je bio ucenjivan, “tako što mu je iz Kabineta Ministra unutrašnjih poslova nuđena sloboda ako za ‘Jovanjicu” optuži Andreja Vučića, brata predsednika Srbije“

Kako je navedeno, “ ponuda je uključivala i pominjanje Zvonka Veselinovića, biznismena sa severa Kosova, ali i Bratislava Gašića, šefa BIA”.

U optužnici se navodi da je Đukanović tada i u kasnijim javnim nastupima, postupke protiv svog branjenika pripisivao korupciji i drugim zloupotrebama, a da “pri tom protiv odgovornih nije podneo krivičnu prijavu nadležnim organima, niti je raspolagao validnim dokazima koji bi predstavljali osnov za podnošenje krivične prijave“.

Iznošenjem ovakvih tvrdnji, dodaje se, on je putem medija vršio pritisak na javno mnjenje, te “agitovao i podsticao nedozvoljene pritiske u korist klijenta i neprofesionalnim sredstvima uticao na tok postupka”.

Zbog navedenog, Đukanović se sumnjiči da je počinio težu povredu dužnosti advokata – postupanje advokata koji je član političke stranke ili njenog organa na štetu advokature ili kojom se ugrožava njena samostalnosti i nezavisnosti.

Danas je podsetio da za težu povredu discipline, Zakon o advokaturi predviđa raspon kazne od novčane, do brisanja iz imenika advokata.

(Beta)

