Danas će biti izmena u saobraćaju zbog proslavljanja Spasovdana

Pojedine beogradske ulice danas će biti zatvorene za saobraćaj zbog održavanja Spasovdanske litije.

Tako će od 16 do 20 sati za motorni saobraćaj biti zatvorene ulice Admirala Geprata i Dobrinjska, od Ulice kraljice Natalije do Ulice admirala Geprata, dok će od 17 do 20 sati privremeno biti zatvorene deonice ulica Kneza Miloša, Kralja Milana, Trg Slavija i Bulevara oslobođenja do Hrama Svetog Save, kako bi se omogućio prolazak učesnika litije.

(Tanjug)

