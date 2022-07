Danas do 32 stepena, a od sutra potpuni preokret

U Srbiji će danas veći deo dana biti pretežno sunčano i umereno toplo.

Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu Srbije naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu će biti pretežno sunčano i umereno toplo. Najniža temperatura biće od 15 do 18, a najviša oko 30 stepeni. U drugom delu noći naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od sutra do kraja sedmice pretežno oblačno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Sutra se južno od Save i Dunava očekuje od 20 do 40 mm kiše za 24 sata, lokalno i više, a padavine će se u toku noći i u subotu dodatno intenzivirati na istoku i jugoistoku Srbije i moguće je čak 60 mm kiše za 24 sata. Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar.

Na severozapadu Vojvodine kiša će prestati u subotu, a u ostalim krajevima tek u nedelju uz postepeno razvedravanje sa severozapada.

Naredne sedmice uglavnom suvo i stabilnije vreme sa sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom do četvrtka od 23 do 27, a zatim u porastu.

