Danas do 32 stepena, uveče nigde bez kišobrana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, dok se posle podne očekuje naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Naoblačenje s padavinama se prvo očekuje na severu i zapadu, a uveče i tokom noći proširiće se i na ostale krajeve.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, jutarnja temperatura od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Popodne se očekuje naoblačenje, a uveče i tokom noći povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Zbog grmljavine na snazi je žuti meteo-alarm, što znači da vremenske prilike mogu da budu potencijalno opasne.

Sutra malo svežije, promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša od 27 do 31 stepen.

Razvedravanje od srede

Slično vreme i u utorak. Biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i obilnije padavine za kratak period. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša od 25 do 29 stepeni.

U sredu toplije i pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 15 do 19 stepeni, najviša od 27 do 31 stepen.

Sunčano i toplo vreme očekuje se do subote, kada se predviđa novo naoblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

