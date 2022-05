Danas izmene i obustave saobraćaja zbog snimanja filma

BEOGRAD – Zbog snimanja poslednje scene dokumentarnog filma „Svjedok“ na Novom groblju danas, doći će do zatvaranja kolovoza u Ruzveltovoj ulici, na delu od Bulevara kralja Aleksandra do Ulice Čarlija Čaplina, saopštio je Beogradski komunalni servis Beokom.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenskom periodu od 12 do 15.30 časova.

Tokom snimanja filma „Svjedok“, i vozila javnog gradskog prevoza će saobraćati delimično izmenjenom trasom, i to:

Tramvaji:

Vozila sa linije br. 2 će u oba smera saobraćati sledećim ulicama: Beogradska, Starine Novaka, 27. marta i dalje redovnim putem;

Vozila sa linije br. 5: od 12.00 časova do 15.30 časova linija se deli na dva dela i to: vozila koja se u trenutku zatvaranja Ruzveltove ulice budu nalazila na delu od Pristaništa do ulice Starine Novaka saobraćaće na relaciji Pristanište – Dorćol – Trg Slavija a vozila koja se u trenutku zatvaranja budu nalazila u Bulevaru kralja Aleksandra saobraćaće na relaciji Tašmajdan – Ustanička;

Vozila sa linije br. 12 će u oba smera saobraćati na skraćenoj trasi Tašmajdan – Banovo brdo.

Autobusi:

Linija br. 25 i 25P – u oba smera na delu od kružnog toka „Bogoslovija” do Vukovog spomenika će saobraćati ulicama: Mije Kovačevića, Čarlija Čaplina, Zdravka Čelara, Starine Novaka, 27. marta, Takovska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama;

Linija br. 27 i 74 – u oba smera na delu od kružnog toka „Bogoslovija” do raskrsnice ulica Starine Novaka i Bulevar kralja Aleksandra će saobraćati sledećim ulicama: Mije Kovačevića, Čarlija Čaplina, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Profesora Mihaila Đurića (Beogradska), Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama;

Linija br. 32 i 66 – gledano iz pravca perifernih terminusa će saobraćati na skraćenoj trasi do Omladinskog stadiona i nosiće oznaku 32L (Omladinski stadion – Višnjica) i 66L (Omladinski stadion – Naučno-tehnološki park „Zvezdara”);

Linija br. 65 – u oba smera će saobraćati ulicama: Ljubice Luković, Severni bulevar, Kružni tok kod Bogoslovije, Mije Kovačevića, Čarlija Čaplina, Zdravka Čelara, Starine Novaka, 27. marta i dalja redovnom trasom;

Linija EKO1 – u oba smera će saobraćati na relaciji Naselje „Belville” – Zeleni venac. Elektrobusi će promenu smera kretanja vršiti na terminusu Zeleni venac.

Kako je ranije saopštila Radio-televizija Republike Srpske, danas će posle konferencije za novinare, u 12.15 biti organizovana „Povorka sećanja“ povodom snimanja završne scene dokumentarnog filma „Svjedok“.

„Građani iz više od 25 opština i gradova Republike Srpske, pod policijskom pratnjom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u jedinstvenoj koloni srpskog stradanja doći će u Beograd i od Vukovog spomenika peške otići do groba čuvenog patologa na Novom groblju, u Aleji zaslužnih građana i odati mu počast“, navedeno je u saopštenju.

Film se realizuje u koprodukciji RTRS i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske.

(Tanjug)

