Danas malo sunca i toplije, od sutra – zima se vraća

U Srbiji se danas očekuje malo do umereno oblačno uz sunčane intervale, suvo i još malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Najniža temperatura od -4 do nula, a najviša od devet do 14 stepeni.

U Beogradu takođe u toku dana malo do umereno oblačno, uz sunčane intervale, suvo i još malo toplije.Najniža temperatura oko nula, a najviša oko 12 stepeni.

U ponedeljak naoblačenje sa kišom, padom temperature i pojačanim severozapadnim vetrom, koje će pre podne i sredinom dana zahvatiti severne i zapadne, posle podne proširiće se i na ostale predele. Na planinama će padati sneg, a tokom noći kiša će prelaziti u sneg ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije.

U utorak će duvati umeren i jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i na istoku Srbije dostizati povremeno i olujne udare.

Do 16. februara preovlađivaće oblačno i hladno, mestimično sa slabim padavinama, kišom i snegom u nižim i snegom u brdsko-planinskim predelima.

(Tanjug)