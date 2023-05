Danas nestabilno i promenljivo vreme

U Srbiji će danas biti promenljivo i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od osam do 16, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Vetar slab do umeren, severozapadni.

U Beogradu će biti promenljivo i nestabilno vreme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.

Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 25 stepeni.

Kao meteoropatske reakcije mogući su pospanost i glavobolja, a osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima savetovan je oprez.

(Beta)

