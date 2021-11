Danas oblačno, do 17 C, na visokim planinama sneg

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno. Kiša se mestimično očekuje rano ujutro, kao i kasnije uveče i noću, dok će u toku dana biti uglavnom suvo, sa sunčanim intervalima. Na visokim planinama ponegde sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima i na jugu Banata jak, južni. Najniža temperatura od 1 do 9 stepeni C, a najviša od 10 do 17 C, u Timočkoj Krajini oko 7 C.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.