Danas oblačno i hladno, uveče i sneg – kako će biti narednih dana?

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, a na visokim planinama se uveče i u toku noći očekuju susnežica i sneg.

Na jugu zemlje se lokalno očekuje i veća količina padavina. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar, na istoku i u donjem Podunavlju jak, povremeno i olujne jačine, uveče u slabljenju i skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od šest do 10, a najviša od devet do 16 stepeni.

Utorak

Oblačno i hladno, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 9, najviša od 10 do 13 stepeni.

Sreda

Umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Na severu zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na istoku zemlje i na severu Vojvodine povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, a najviša od 11 do 16 stepeni.

Četvrtak

Umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Na severu zemlje uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 3 do 6, a najviša od 8 do 11 stepeni, prenose mediji u Srbiji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.