BEOGRAD – U Srbiji će danas biti oblačno i maglovito. Po podne i uveče u Vojvodini se očekuje mestimično kiša, a na jugozapadu zemlje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, uveče i noću na jugu Banata umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena C, a najviša od 2 C na severu do 10 C na jugoistoku Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.