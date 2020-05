BEOGRAD – U Srbiji će danas preovlađivati oblačno, mestimicno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12 C, najviša od 17 do 23 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)