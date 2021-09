Danas oblačno, mestimočno sa kišom, do 23 stepena

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak, povremeno i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni C, a najviša od 17 do 23 stepena.

(Tanjug)

