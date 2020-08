Danas oblačno, nestabilno i osetno hladnije

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, nestabilno i osetno svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mestimično i sa uslovima za lokalne nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnom kisom za kratak period, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren istočnih i južnih smerova, krajem dana severni i severozapadni. U Banatu ujutro i pre podne povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od 16 do 21 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti oblačno, nestabilno i osetno svežije povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti umeren istočni, povremeno i pojačan, uveče severni. Jutarnja temperatura biće oko 20, a najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.

Cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje oprez usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Nervoza, pospanost i reumatski bolovi su moguće kod meteoropata.

(Beta)

