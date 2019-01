Danas oblačno s kišom i snegom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, sa mešovitim padavinima kišom i snegom a kasnije će doći do delimičnog razvedravanja, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i upozorio na mogućnost ledene kiše ujutro u centralnim i istočnim krajevima.

Duvaće umeren, povremeno jak vetar, severozapadni. Najniža temperatura u većini mesta kretaće se od nula do četiri stepena, na istoku i jugu od minus osam do minus četiri, a najviša dnevna od jedan do osam stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno ujutro i pre podne sa kišom, zatim se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Tokom dana biće dalje topljenje snežnog pokrivača.

Duvaće umeren jugozapadni vetar, pre podne u sketanju na severozapadni, povremeno jak. Najniža temperatura kretaće se od nula do četiri, a najviša dnevna oko osam stepeni Celzijusa.

Usled očekivanih biometeoroloških prilika kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se i dalje savetuje oprez. Promenljivo raspoloženje, bolovi u kostima i poremećaj sna mogući su kod meteoropata.

