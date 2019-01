Danas oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa snegom

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa snegom.

Više padavina očekuje se u centralnim, zapadnim i jugozapadnim krajevima gde će se dalje povećavati visina snežnog pokrivača, dok će se na istoku zadržati uglavnom suvo, saopštio je RHMZ.

Vetar umeren i jak, u planinskim predelima povremeno i olujni, severni i severozapadni što će stvarati uslove za vejavicu i lokalnu pojavu snežnih nanosa.

Jutarnja temperatura od -7 do -1 C, najviša dnevna od -2 do 1 C, u Negotinskoj Krajini oko 4 C.

U Beogradu se očekuje oblačno i vetrovito sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura -1 C, najviša dnevna 0 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će se naredne nedelje zadržati hladno vreme, u jutarnjim satima slab i umeren mraz, a u ponedeljak i utorak ponegde i jak. Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće ispod ili oko 0 C.

U ponedeljak u većem delu zEmlje očekuje se suvo vreme, samo na jugozapadu i jugu mestimično sa snegom uz postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje.

U utorak ujutru biće pretežno vedro, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, najpre na severu i zapadu, uveče i noću ka sredi i u sredu mestimično sa mešovitim padavinama, kišom i snegom. Zatim, pretežno oblačno uz povremene snežne padavine.

(Tanjug)