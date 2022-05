Danas održan Forum E-uprava za biznis – iskustva i mogućnosti

Naša je želja da u skorijoj budućnosti sve usluge za privredu budu dostupne elektronski, a ono šsto je važno i što treba svi zajedno danas da uradimo jeste da sagledamo šta je to do sada postignuto i u odnosu na to da postavimo buduće ciljeve, rekla je Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra za preduzetništo na Forumu E-uprava za biznis – iskustva i mogućnosti.

Forum je organizovan u okviru projekta EU za bolje poslovno okruženje čiji je cilj da se poboljša pružanje javnih usluga i poveća kapacitet institucija koje rade na reformi poslovnog okruženja, a u čemu Vladi Srbije pomažu Svetska banka i Evropska komisija.

(Tanjug)

