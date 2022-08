Danas počinje nova školska godina

Školska godina počeće danas neposrednom nastavom.

Drugu godinu zaredom, pre početka nastave u novoj školskoj godini predvidjeno je intoniranje državne himne.

U prvi razred krenuće 5.000 djaka, potvrdio je ministar prosvete Branko Ružić i dodao da će u osnovnim i srednjim školama biti oko 740.000 učenika.

U uslovima pandemije korona virusa, nastava odvijati neposredno a nadležni će redovno pratiti situaciju, naveo je Ružić.

Prvo polugodište za djake u centralnoj Srbiji biće završeno u petak, 30. januara 2022. godine.

Drugo polugodište počeće u ponedeljak, 23. januara 2023. godine i trajaće do utorka, 6. juna za učenike osmog razreda, odnosno do 20. juna za učenike od prvog do sedmog razreda.

(Beta)

