Danas počinje proleće, evo kakvo nas vreme čeka naredne sedmice

Na severnoj Zemljinoj polulopti danas u 16 časova i 33 minuta počinje proleće, saopštilo je Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen.

Na dan početka proleća Sunce u Beogradu izašlo je u 5 časova i 41 minut, a zalazi u 17 časova i 50 minuta, tako da će obdanica da traje 12 časova i 9 minuta, a noć 11 časova i 5 minuta.

Na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta.

Vremenska prognoza do 27. marta

U Srbiji će ujutru biti slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovo doba godine, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, kratkotrajno i jak, pre podne jugoistočni, vetar, posle podne istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od -8 do -1, a najviša dnevna od 7 do 10 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovo doba godine. Vetar slab i umeren, kratkotrajno i jak, pre podne jugoistočni, posle podne istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -3 do -1, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

Prema izgledima vremena do 27. marta, u većini mesta narednih dana očekuje se slab i umeren prizemni mraz, a do utorka i slab mraz na 2 m visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, od srede sa dnevnim temperaturama oko proseka za ovaj period godine. Samo se u utorak na jugu i istoku zemlje očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom.

