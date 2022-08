Danas ponesite kišobrane kažu meteorolozi

Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 21 do 26, na istoku do 28. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni.

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i svežije vreme povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

U drugom delu dana očekuje se više padavina ponegde na širem području grada i intenzivnijih.

Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša oko 25 stepeni. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni.

Danas se lokalno očekuju intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom i gradom (preko 40 mm za 24 h) sa većom verovatnoćom pojave u zapadnim, centralnim i južnim predelima zemlje.

Za vikend oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz intenziviranje padavina u odnosu na današnji dan, u subotu lokalno iznad 40 mm za 24 h, a u nedelju iznad 20 mm za 12 h. Veća količina padavina očekuje se u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije.

Sledeće sedmice osetniji porast temperature uz postepeno razvedravanje od ponedeljka, a najtopliji dani će biti četvrtak i petak, 18. i 19. avgust, kada se ponovo očekuje da maksimalna temperatura bude oko i iznad 35 °C.

