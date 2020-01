Danas posle mraza pretežno sunčano

U Srbiji će ujutro biti slab mraz i magla koje će se u nižim predelima i po kotlinama, a tokom dana će biti pretežno sunčano, saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od minus pet do nula, a najviša dnevna od četiri do sedam, u mestima sa oblačnošću i maglom do jedan stepen Celzijusa.

U Beogradu će ujutro biti slab mraz, niska oblačnost i mestimično magla koje će se zadržati veći deo dana. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do dva, a najviša dnevna od minus jedan do dva stepena Celzijusa.

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Poseban oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i reumatskih bolova.

(Beta)