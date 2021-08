Danas poziv za javni uvid u PGR šinskih sistema

BEOGRAD – Grad Beograd danas objavljuje poziv za javni uvid u Plan generalne regulacije (PGR) šinskih sistema na teritoriji Beograda, najavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je za Beoinfo rekao da će to biti „prvi put u modernoj istoriji da Beograd planira kroz obavezujući skupštinski akt kako će razvijati šinske sisteme gradskog prevoza od metroa, preko gradske železnice, do tramvaja“.

„Jedino nam šinski sistem garantuje brz, tačan javni prevoz pošto je nezavisan od drugih vidova saobraćaja. Usvajanje ovog PGR-a kruna je višegodišnjeg rada i potvrda da se Beograd zvanično opredelio da šinski sistem postane osnovni podsistem javnog prevoza. To će se dogoditi veoma brzo, do 2030. godine“, rekao je Vesić.

Prema ovom planu, metro postaje okosnica javnog gradskog transporta putnika u gradskom području, gradska železnica u prigradskom, a tramvaj dobija ulogu napojnog sistema železnice i metroa, objasnio je Vesić.

Precizirao je da su nacrtom PGR-a predviđene tri metro linije: Metro linija 1 na potezu Makiš – Mirijevo, u dužini od oko 21,1 km sa ukupno 21 stanicom, Metro linija 2 na potezu Depo Bežanija – Mirijevo u dužini od oko 19,2 km sa ukupno 22 stanice i Metro linija 3 na potezu Banjica – Blok 61 – Bežanija, u dužini od oko 22,7 km, sa ukupno 23 stanice.

Vesić je naveo da je planom predviđeno i uvođenje novih linija popularnog BG voza u dužini od 37,2 km, sa više novih stanica i stajališta.

Predviđen je i dalji razvoj delova čvora vezanih za teretni saobraćaj, čime bi se u potpunosti otvorila mogućnost za kretanje teretnih kompozicija bez ulaska u centralno gradsko područje i one odvojile od putničkih vozova.

Zamenik gradonačelnika je takođe izrazio zadovoljstvo što su stručnjaci podržali njegovju ideju o širenju tramvajske mreže.

„Ovim planom predviđeno je širenje tramvajske mreže na šumadijskom, sremskom i banatskom delu grada, u ukupnoj dužini od 42,26 kilometara novih deonica… Kako bi posle ovih promena tramvaj dobio mnogo veću ulogu u javnom prevozu grada, u narednom periodu objaviću plan zamene 130 starih tramvaja novima u narednih deset godina“, najavio je Vesić.

„Ovo je istorijski dokument za Beograd kakav naš grad nikada nije imao. Iza ovog dokumenta stoji višegodišnji rad stotina stručnjaka Urbanističkog zavoda grada Beograda, kao i onih koji su radili Plan generalne regulacije šinskih sistema sa elementima detaljne razrade… Beograd sada zna kako će se razvijati naš javni prevoz u ovom veku“, istakao je Vesić

(Tanjug)

