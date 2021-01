Danas pravo proleće, do 18 stepeni, ali brzo stiže neprijatno iznenađenje

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno i još malo toplije, uz topljenje snega u predelima ispod 1.000 m nadmorske visine.

Vetar umeren, na jugu Banata i na planinama povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -4 C do 6 C, a najviša temperatura od 9 C na jugu i jugoistoku do 18 C na zapadu zemlje, u Negotinskoj Krajini hladnije oko 6 C.

Uveče i tokom noći jače naoblačenje sa zapada, ali ce se zadržati uglavnom suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu malo i umereno oblačno i još malo toplije. Vetar umeren, južni. Najniža temperatura od 4 do 6 C, a najviša oko 15 C. Tokom noći jače naoblačenje ali ce se zadržati suvo vreme.

Do kraja sedmice toplo uz intenzivno topljenje snega u svim predelima ispod 1.500 m nadmorske visine.

Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar.

U petak i za vikend promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, a samo na najvišim planinama sa snegom. U ponedeljak, 25. januara, jako zahlađenje s kišom i snegom i kratkotrajno jakim i olujnim severnim i severozapadnim vetrom.

U utorak hladno uz prestanak padavina. Od srede ponovo toplije i uglavnom suvo.

