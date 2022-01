BEOGRAD – U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom, uz stvaranje manjeg ili manje povećanje visine postojećeg snežnog pokrivača. Posle podne na severozapadu, a uveče i tokom noći u ostalom delu Vojvodine, kao i u delovima zapadne i centralne Srbije razvedravanje.

Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus devet do minus dva, najviša dnevna od minus jedan do plus tri stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.