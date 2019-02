Danas pretežno oblačno, vetar, mestimično susnežica

BEOGRAD – U većem delu Srbije danas će biti pretežno oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa susnežicom i snegom. Na severu i istoku suvo sa sunčanim intervalima.

Vetar će biti umeren i jak, na severu, u planinskim predelima i na istoku sa udarima olujne jacine, severozapadni, uvece u slabljenju. Jutarnja temperatura od 0 C do 3 C, a najviša dnevna od 2 C do 7 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu ujutru oblacno, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom susnezicom ili snegom. Tokom dana suvo, uz delimicno razvedravanje.

Vetar umeren i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura oko 2 C, a najviša dnevna oko 5 C.

Izgledi vremena u Srbiji za naradnih sedam dana – do 19. februara:

Do petka promenljivo oblacno, u vecini mesta suvo sa suncanim intervalima, samo u planinskim predelima i na jugoistoku ponegde sa snegom.

Za dane vikenda i pocetkom naredne nedelje pretezno

suncano uz postepeni porast temperature.

