BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i umereno toplo uz slab razvoj dnevne oblačnosti, samo je na jugozapadu, jugu i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 15 C, najviša dnevna od 23 do 27 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)