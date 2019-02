Danas pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će posle maglovitog jutra sa slabim mrazem pre podne biti pretežno sunčano, posle podne prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

Vetar slab i umeren, na istoku i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 4 C, najviša od 12 do 15 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu ujutro u nižim delovima grada magla i slab mraz. Pre podne će biti pretežno sunčano, posle podne prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 3 C, na periferiji -2 C, najviša dnevna oko 13 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana – do 27. februara:

U četvrtak toplo. Naoblačenje koje ce sredinom dana zahvatiti sever Srbije, posle podne prosiriće se na ostale krajeve. Uveče i u toku noći očekuje se kiša, a na planinama sneg uz postepen pad temperature.

U petak pretežno oblačno s kišom, na planinama sa snegom, uz manje povećanje višine snežnog pokrivača. Posle podne i uveče kiša će preći u sneg ponegde i u nižim predelima južne i istočne Srbije, dok se na severu očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni.

U subotu hladno, na severu i zapadu Srbije sunčano, a u ostalim krajevima još ujutro pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku sa slabim snegom. U toku dana razvedravanje u svim krajevima, uz slabljenje vetra. Zatim malo do umereno oblačno, od ponedeljka postepen porast temperature.

(Tanjug)