Danas promenljivo oblačno i sveže, do 12 C

BEOGRAD – U Srbiji će ujutru ponegde biti slabog mraza, a tokom dana promenljivo oblačno i sveže, sa sunčanim periodima.

Vetar će biti umeren, povremeno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od -1 do 5 C, a najviša od 10 C do 15 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)