Danas promenljivo oblačno, sparno, mestimično sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, iznad većeg dela mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Češća pojava i veća količina padavina se očekuje na jugu i jugoistoku, dok će na na severu i severozapadu biti suvo sa dužim sunčanim periodima. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22, najviša dnevna od 28 do 33 stepena Celzijusa.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, sa dužim periodima sunčanog vremena, dok je posle podne i krajem dana moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 20, najviša dnevna oko 32 stepena Celzijusa.

Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na većinu hronično obolelih. Poseban oprez je neophodan kod astmatičara. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolja, pospanost i bolovi u kostima i zglobovima.

