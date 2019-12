Danas stupa na snagu odluka o dostavi robe na teritoriji BG

BEOGRAD – U Beogradu je danas stupila na snagu Odluka o dostavi koja predviđa da će ubuduće snadbevanje radnji, restorana i ostalih objekata koje imaju takvu vrstu usluge moći da se obavlja samo između 20 sati uvece i sedam sati ujutru, izjavio je zamenik gradonacelnika Beograda Goran Vesić.

On je novinarima u Beogradu rekao da od danas praktično dostava vozilima mora biti završena do sedam sati ujutru i dodao da su za svako dostavno vozilo koje to ne bude poštovalo predviđene kaznene mere.

Objasnio je da više neće biti moguća dostava sa sabraćajnica i trotoara već parking mesta ili ukoliko neko ima svoje dvorište, a glavni razlog ovakve mere je funksionisanje gradskog prevoza.

„Svedoci smo da su mnogi za dostavljanje robe zaustavljali prevoz koristili žute trake, tramvajske šine…“, rekao je Vesić i dodao da osim uvođenja reda glavni razlog za takvu meru predstavlja funkcionisanje gradskog prevoza.

Vesić kaže da se svake godine u Beogradu registruje 50 .000 novih automobila i i da javni prevoz ne može da dostigne satnicu koja predviđena zbog velikih gužvi.

Istakao je da će od januara biti izabran i novi model kontrole parkiranja na ulici.

„Nadam se da će sve to biti urađeno dobro, i da će građani biti zadovoljni“. naveo je Vesić.

(Tanjug)