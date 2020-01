BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblacno sa suncanim intervalima i veći deo dana suvo. Posle podne na jugozapadu, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima mestimicno kiša, na visokim planinama sneg.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 4 C, a najviša od 8 do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)