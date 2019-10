BEOGRAD – U Srbiji će danas ujutro biti umereno do potpuno oblačno, po kotlinama i dolinama reka sa maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplo.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 C, najviša dnevna od 25 do 29 C.

(Tanjug)