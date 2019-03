Danas sunčano i toplo sa temperaturom iznad proseka

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, južni. Jutarnja temperatura od tri do deset stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad proseka. Vetar slab do umeren, južni. Jutarnja temperatura oko deset stepeni, a najviša dnevna 24 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa kardiovaskularnim tegobama savetuje izvesna opreznost. Mogući su nesanica, razdražljivost i glavobolja kao meteoropatske reakcije.

(Beta)