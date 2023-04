Danas u Srbiji mestimično kiša, temperatura do 23 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od pet do 10 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23 stepena Celzijusa, vetar slab do umeren severozapadni, na planinama povremeno jak.

I u Beogradu će biti promenljivo vreme, uz mogućnost kratkotrajne kiše u pojedinim delovima grada. Najniža temperatura od sedam do 10 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim bolesnicima.

(Beta)

