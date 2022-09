Danas u Srbiji oblačno, suvo i toplije

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno, suvo, vetrovito i toplije vreme, dok se popodne i uveče ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zapadni i jugozapadni vetar će biti umeren do jak. Najniža temperatura biće od 12 do 21, a najviša od 29 do 34 stepena Celzijusa.

U Beogradu će danas biti malo do umereno oblačno, suvo i toplo, dok su od popodneva ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 21, a najviša oko 33 stepena Celzijusa.

Očekuje se nepovoljna meteorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Najizraženije tegobe mogu osetiti srčani i cerebrovaskularni bolesnici, kao i nervno labilne osobe. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta)

