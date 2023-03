Danas u Srbiji ponegde kiša, na planinama sneg

U većem delu Srbije danas će biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde s kišom, na planinama i sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Padavine će biti češće na jugu Srbije.

Na severu Vojvodine biće pretežno sunčano, a do sredine dana razvedriće se i u ostalim krajevima Vojvodine, a do uveče i u centralnoj Srbiji.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od nula do pet stepeni, a najviša od devet do 14 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada s kratkotrajnom kišom. od popodneva se predviđa delimično razvedravanje. Zapadni i severozapadni vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura biće oko pet stepeni, a najviša oko 12.

(Beta)

