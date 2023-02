Danas uglavnom sunčano, uveče sneg i kiša ponegde

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano vreme, a uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom i snegom mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus 12 do minus pet stepeni Celzijusa, na Pešteru i do minus 20, a najviša od dva do sedam stepeni.

Uveče na severu, a zatim i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. U centralnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalno kiša će se lediti na tlu.

U Beogradu pre podne sunčano, od sredine dana umereno oblačno. Vetar slab, zapadni; najniža temperatura od minus devet do minus pet, a najviša oko pet stepeni.

Uveče jače naoblačenje, sa mešovitim padavinama u nižim delovima grada u drugom delu noći, a u višim sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

