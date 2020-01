Danas ujutru mraz, tokom dana oblačno, ponegde slab sneg

BEOGRAD – U Srbiji će danas ujutro, a ponegde i pre podne po kotlinama i nizijama, mestimicno biti magle ili niske oblačnost, a tokom dana oblačno, u većini krajeva suvo, samo ponegde sa slabim snegom.

Vetar će biti slab, promenljiv, posle podne i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do -1 C, najviša dnevna od -1 do tri stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)