Danas ujutru mraz, tokom dana sunčano, do 12 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti slabog mraza ujutru, a ponegde i magle, na jugu i istoku umereno do potpuno oblačno uz postepeno razvedravanje.

U ostalim krajevima pretezno suncano. Vetar slab do umeren, istocni, jugoistocni. Jutarnja temperatura od -5 do 1 , najvisa dnevna od 4 do 12 stepeni, saopštio je RHMZ.

(Tanjug)