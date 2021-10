BEOGRAD – U Srbiji danas jutro hladno, ponegde magla i slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistocni. Najniža temperatura od -3 do 3, najviša dnevna od 14 do 17 stepeni.

(Tanjug)

